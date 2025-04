Jürgen Klinsmann sitúa a Harry Kane en el Top 3 de favoritos al Balón de Oro

Jürgen Klinsmann tiene a sus favoritos para el Balón de Oro

El Bayern de Kane se enfrenta el martes al Inter de Milán en la ida de los cuartos de final de la Champions en el Allianz Arena de Múnich.

El último ganador inglés del Balón de Oro fue Muchael Owen, en 2001.

Klinsmann, que, al igual que Kane, pasó del Tottenham al Bayern, destacó los paralelismos entre su carrera y la del capitán de los 'Three Lions'. "Su situación era similar a la mía a nivel de club. Hasta que dejé los Spurs y me fui al Bayern no tenía ningún título de clubes", recordó Klinsmann, que nunca ganó el Balón de Oro, pero fue segundo en la edición de 1995.

"Tuve un poco de mala suerte, porque cuando fui segundo se había abierto por primera vez a jugadores de fuera de Europa. Y llegó un tal George Weah que tuvo un gran año con el AC Milan".