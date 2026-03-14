Juventus entra en zona Champions con la victoria sobre Udinese

La Juventus Turín cosechó este sábado una victoria fundamental en óptica Liga de Campeones ante el Udinese (0-1), gracias de nuevo a otra exhibición del turco Kenan Yildiz , asistente en el único tanto de la 'Vecchia Signora'.

La 'Juve' dormirá en zona 'Champions' y podría terminar la jornada en esta cuarta plaza si Como 1907 y Roma empatan en su enfrentamiento directo. Por eso era tan importante la victoria ante un siempre complicado Udinese y por eso Yildiz volvió a aparecer.

La joven perla turca, que tiene contrato con la entidad 'bianconera' hasta 2030 tras la renovación que firmó en febrero, fue un dolor de muelas para la defensa del Udinese. Desde el perfil zurdo y yendo hacia dentro fue el principal argumento de los de Luciano Spalletti junto a Conceicao, desde el perfil diestro el luso.

Hasta que en el minuto 38, justo al ocaso del primer acto, esa intención juventina acabó pagando. No solo tiene calidad en espacios cortos el turco. Es capaz también de sostener esfuerzos, de abarcar campo y de ser profundo. Kelly le vio el desmarque y lanzó con su zurda al espacio. Yildiz fue más veloz que su par, se internó en el área y tuvo la tranquilidad para ver la llegada de Boga pese a tener disparo franco. Prefirió asegurar el tanto, consciente de la importancia del duelo.

Ya con la victoria encarrilada, con el partido en manos de la 'Juve', Yildiz quiso sentenciar definitivamente el partido. Regateó dentro del área a dos rivales. Dos toques casi sin espacio para salir adelante. Vio a Conceicao dentro del área y sirvió. El luso no falló y la 'Juve' celebró hasta que el VAR interpretó que Koopmeiners había interferido en la visión del meta del Udinese. Gol anulado por fuera de juego posicional del neerlandés.

La Juventus sufrió en el cierre de partido

Los esfuerzos de Yildiz dieron sus frutos, aunque al final la 'Juve' tuvo que sufrir para mantener el resultado. El Udinese se creció cuando le fue anulado el segundo tanto a los turineses. Zaniolo se echó el equipo a la espalda. Pero la 'Juve' no dejó escapar la gran victoria para seguir soñando con los puestos de Liga de Campeones que tan caros estarán en la Serie A.

Porque Inter y Milan lo tiene casi asegurado. El Nápoles casi lo mismo. Y la pelea entre 'Juve', Como 1907 y Roma no permite fallos. Solo una plaza para tres equipos. Por el momento, la 'Juve' cedió toda la presión a los otros dos contendientes, que se verán las caras este domingo.

FUENTE: EFE