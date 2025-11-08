Juventus no pasó del empate con el Torino en la Serie A

El 'Cholito' Simeone, delantero del Torino , asustó este sábado al Juventus Turín en el derbi de la ciudad que finalizó en un empate sin goles (0-0) gracias, en gran medida, a Di Gregorio, meta de la 'Vecchia Signora' que mantuvo a raya los intentos del delantero argentino en la jornada 11 de la Serie A .

Desde el 26 de abril de 2015 no gana el Torino un derbi ante su gran rival. Más de 10 años que la 'Juve' está invicta, visto desde el otro lado. Y el 'Cholito' rozó acabar con la maldición en el Juventus Stadium con una actuación estelar en el conocido como 'Derby della Mole', en un partido que, en realidad, para el Torino, supo a mucho más que un simple empate. Compitió de tú a tú ante su gran rival, un gigante mundial.

Un empate complicado para la Juventus

El empate, el segundo consecutivo desde la llegada de Spalletti al banquillo, impide a la 'Juve' sumarse directamente a la pelea con los de arriba. La victoria ante el Cremonese, en el debut del técnico, y este empate, dejan al combinado 'bianconero' con 19 puntos, a tres del liderato. Faltan por jugar aún tanto Nápoles como Inter, Milan y Roma.

El Torino, por su parte, sumó su tercer empate consecutivo y se asentó en la zona media con 14 unidades. A la espera de que llegue el día que pueda poner fin a la maldición de 10 años sin ganar un 'Derby della Mole'.

