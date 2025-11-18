LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  18 de noviembre de 2025 - 20:02

Kadir Barría se estrena con gol con el primer equipo del Botafogo

El delantero panameño Kadir Barría se convirtió en el primer panameño en anotar en la primera división de Brasil y con el Botafogo.

Kadir Barría en IG

El delantero panameño Kadir Barría se estrenó como goleador con el Botafogo en el partido ante el Sport Recife luego de su estreno hace poco más de dos meses con el primer equipo.

Barría venía viendo minutos con el segundo equipo del Botafogo, donde ya había marcado hasta cinco goles con el equipo.

Barría, de 18 años de edad se estrenó ante el Internacional de Porto Alegre hace más de dos meses. En aquella ocasión inició en el banquillo e ingresó sobre el 45+2' de la segunda mitad, en un partido que tuvo 8' minutos de reposición en la Arena do Grêmio.

El joven delantero ingresó en la primera parte por la lesión de Ramos y en la segunda parte a los 12 minutos controló en el área con el muslo para rematar por bajo a la derecha del portero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pvsportbr/status/1990946727231197476?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
