Padre de Kadir Barría: "Estoy muy orgulloso de ver como corean el nombre de mi hijo"

Padre de Kadir Barria: "Estoy muy orgulloso de ver como correan el nombre de mi hijo"

"Estoy muy orgulloso de él, saber que es un sueño que todo el estadio grite su nombre" declaró Kadir Irving Barría, padre de Kadir Barría luego del partido donde se llevaron la victoria por la Copa Suramericana frente al Independiente Petrolero.

Además, habló sobre la personalidad de Kadir para mantenerse en el nivel que se encuentra "Kadir es muy centrado en lo suyo, cada día quiere mejorar" declaró el padre.

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"Todo tiene su tiempo" así define el proceso que está teniendo de su hijo que sigue deslumbrando con apenas 18 años donde ya es tomando en cuenta por las mayores del Botafogo.

¿Qué sigue para Kadir Barria?

El Botafogo de Kadir Barría se encuentra en la octava posición de la Serie A de la liga brasileña con doce puntos y deberá enfrentar en casa al Remo el sábado 2 de mayo.

Se espera que el joven delantero reaparezca en la lista de convocados luego de una gran participación por la copa suramericana donde dejó buenas sensaciones por banda derecha.

La joven estrella aún no ha registrado goles con la absoluta del club brasileño.