LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  21 de marzo de 2026 - 20:56

Kadir Barría volvió a brillar en la Copa Río Sub-20 con Botafogo

El joven delantero Kadir Barría llegará en gran momento a la selección, tras marcar con Botafogo en la Copa Río Sub-20.

Kadir Barría volvió a marcar en la Copa Río Sub-20 con Botafogo

Kadir Barría volvió a marcar en la Copa Río Sub-20 con Botafogo

Foto: KADIR BARRÍA

Botafogo venció 4-0 a Volta Redonda en la Copa Río Sub-20, donde el joven delantero panameño Kadir Barría anotó un gol al 43' y brindó una asistencia.

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Huguinho, Kauã Branco y Arthur Izaque anotaron el resto de los goles del conjunto juvenil.

Kadir ya había sido figura con doblete y asistencia en la goleada del Botafogo ante el Redense el pasado 11 de marzo.

Con este resultado, Botafogo lidera el grupo A con 10 puntos, igualado con Fluminense.

Semana redonda para Kadir Barría

Días previo a este partido, el atacante de 18 años había recibido el llamado de la Selección de Panamá para jugar los dos amistosos ante Sudáfrica el próximo viernes 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, en Durban, y el martes 31 de marzo, en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo.

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