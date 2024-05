Keylor Navas anuncia su retiro de la selección de Costa Rica

"Hace más de 16 años, Dios me dio la oportunidad de defender por primera vez el arco de Costa Rica, un día que nunca olvidaré. Desde entonces, cada momento vivido con la selección ha sido un sueño hecho realidad que he disfrutado enormemente", dijo Keylor Navas en el vídeo que publicó en su cuenta de Instagram anunciando su retiro de la selección de Costa Rica .

La despedida de Keylor Navas de Costa Rica

"Nunca habría imaginado que Dios me llevaría a disputar tres mundiales y a participar en más de 100 partidos internacionales. Me siento, increíblemente afortunado y privilegiado. Por eso agradezco a todos los que hicieron este sueño posible, a quienes fueron parte de este proceso. A cada entrenador que tuve desde las divisiones menores hasta la selección mayor de todos aprendimos mucho, a personas que muchas veces Dios pone en nuestro camino y que me brindaron su mano. A mis padres, mi familia, mi esposa, mi hija y mis hijos, quienes siempre han sido mi inspiración y han estado conmigo en los buenos y malos momentos", agregaba Navas, en el vídeo que permite ver parte de esos momentos en los que vistió la camiseta de su país.

El pasado domingo 19 de mayo, Keylor Navas disputó su último partido en la liga francesa, en el partido del PSG ante Metz. El próximo mes sería el retiro oficial del costarricense también del PSG, una vez que finalice su contrato. Navas llegó a París el 2 de septiembre de 2019.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el futuro de Keylor Navas, figura importante de la selección de Costa Rica.

"Este capítulo de mi vida lleno de desafío, derrotas y victorias llega a su fin. Me voy con el corazón lleno de gratitud y los ojos mirando hacia adelante. Siempre llevando el nombre de nuestra querida Costa Rica, un pequeño país de territorio, pero grande de corazón. Es un sentimiento agridulce, difícil de asimilar. Esta etapa de mi vida con la selección ha llegado a su fin no es un adiós, sino un hasta luego porque sé que nuestros caminos seguirán cruzandose. Gracias, Costa Rica... hasta siempre pura vida", finalizó el mensaje de Navas.

Miles de comentarios inundaron la publicación del portero, entre ellos estaba la respuesta de la cuenta oficial de la selección de Costa Rica: "Gracias por tanto Keylor , marcaste nuestra historia y la de Costa Rica. Sos un grande y como decís: nuestros caminos seguirán cruzándose. ¡Sos un grande! Costa Rica y la Sele te lo agradecen".