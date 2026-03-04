Michael Amir Murillo marcó un golazo en goleada del Besiktas en Copa

El Besiktas goleó 4-1 al Rizespor en la Copa de Turquía con gol incluido del panameño Michael Amir Murillo que anotó su segundo gol con el club.

Amir se sumó al ataque y justo antes de ingresar al área y ante la presión de un rival disparó al primer palo, a la mano izquierda del portero rival.

Es el segundo gol del panameño, ya que marcó hace algunos días ante el Goztepe donde marcó de una forma parecida, remate fuerte al palo del portero.

Salih Ucan anotó a los 38 minutos, luego el delantero Oh Hyeon-gyu anotó el tercero, mientras que Kartal Yilmaz aprovechó un error en la salida para la sentencia. El descuento llegó por medio de Giannis Papanikolaou.

El próximo partido del Besiktas será ante Galatasaray este sábado 7 de marzo a las 12:00 P.M. El equipo de Amir es cuarto con 46 puntos, mientras que el Galatasaray es líder con 58 unidades.