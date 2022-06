Kylian Mbappé denuncia "racismo" tras su penal fallado.

"Le expliqué sobre todo que era con respecto al racismo, y NO al penal", respondió el jugador en su cuenta Twitter. "Pero él consideraba que no había habido racismo...".

https://twitter.com/KMbappe/status/1538508904283389952 Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty.

Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

En el diario, Noël Le Graët habló más ampliamente sobre su relación con Kylian Mbappé y las conversaciones tras la eliminación en octavos de final frente a Suiza (3-3, 5-4 en los penales), donde el delantero parisino no transformó su penal, el último, que condujo a la eliminación.

"Pensaba que la federación no le había defendido tras su penal fallado y las críticas en las redes sociales. Nos vimos durante cinco minutos en mi despacho. +No quise decir eso, al contrario, usted siempre fue muy amable+", señaló el presidente de la FFF, añadiendo que el delantero "no quería jugar más con la selección francesa, algo que evidentemente no pensaba".

FUENTE: AFP