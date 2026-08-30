LALIGA Fútbol Internacional -  30 de agosto de 2026 - 08:51

Real Madrid: XI confirmado para duelo ante el Málaga

El Real Madrid ya tiene once confirmado para enfrentar al Málaga en la tercera fecha de LaLiga de España 2026-2027.

Real Madrid: XI confirmado para duelo ante el Málaga
Real Madrid: XI confirmado para duelo ante el MálagaFOTO: REAL MADRID

Nueva cita de LaLiga para el Real Madrid, que regresa al Bernabéu tras golear a la Real Sociedad el pasado miércoles. El equipo recibe esta mañana en la tercera jornada al Málaga, que vuelve a jugar en el Bernabéu casi nueve años después (10:00 am).

Tras imponerse al Espanyol en la primera salida del curso y lograr también los tres puntos en casa ante la Real Sociedad, los de Mourinho tratarán de dar continuidad a ese ritmo de victorias y a las buenas sensaciones de este arranque de la Liga.

El equipo dirigido por Juan Francisco Funes, que regresa a Primera División nueve temporadas después, arrancó la tercera jornada en 16ª posición tras haber cosechado una derrota a domicilio frente al Atlético y un empate en su estadio contra el Deportivo. Su última visita al Bernabéu, en noviembre de 2017, se saldó con triunfo madridista (3-2).

XI DEL REAL MADRID VS MÁLAGA

Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Bellingham, Brahim, Vini Jr. y Mbappé.

FUENTE: REAL MADRID

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