Real Madrid: XI confirmado para duelo ante el Málaga

Nueva cita de LaLiga para el Real Madrid, que regresa al Bernabéu tras golear a la Real Sociedad el pasado miércoles. El equipo recibe esta mañana en la tercera jornada al Málaga, que vuelve a jugar en el Bernabéu casi nueve años después (10:00 am).
El equipo dirigido por Juan Francisco Funes, que regresa a Primera División nueve temporadas después, arrancó la tercera jornada en 16ª posición tras haber cosechado una derrota a domicilio frente al Atlético y un empate en su estadio contra el Deportivo. Su última visita al Bernabéu, en noviembre de 2017, se saldó con triunfo madridista (3-2).
XI DEL REAL MADRID VS MÁLAGA
Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde, Bellingham, Brahim, Vini Jr. y Mbappé.
FUENTE: REAL MADRID