Cristian Martínez aportó con asistencia en el triunfo del Hapoel Ironi Kiryat Shmona

El mediocampista panameño Cristian Martínez aportó en la victoria del Hapoel Ironi Kiryat Shmona 3-1 sobre el Hapoel Jerusalén F.C. en la jornada 27 de la Liga Premier de Israel.
El club del canalero llegó a 30 puntos en 27 fechas, posicionándose en el tercer lugar de la tabla.
Números de Cristian Martínez vs Hapoel Jerusalem
El "Fulo" de 29 años jugó los 90' minutos, tuvo 2 pases claves, 1 asistencia, 0/2 en centros, 46/55 en pases precisos (84%), 7 recuperaciones y 3/3 en duelos terrestres ganados.