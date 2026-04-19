LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  19 de abril de 2026 - 17:23

Cristian Martínez aportó con asistencia en el triunfo del Hapoel Ironi Kiryat Shmona

El Hapoel Ironi Kiryat Shmona sumó tres puntos claves en un encuentro donde Cristian Martínez brindó asistencia.

Cristian Martínez aportó con asistencia en el triunfo del Hapoel Ironi Kiryat Shmona

Cristian Martínez aportó con asistencia en el triunfo del Hapoel Ironi Kiryat Shmona

FOTO: MARTINEZ CRISTIAN

El mediocampista panameño Cristian Martínez aportó en la victoria del Hapoel Ironi Kiryat Shmona 3-1 sobre el Hapoel Jerusalén F.C. en la jornada 27 de la Liga Premier de Israel.

"Fulo" brindó su pase a gol al minuto 82', en una jugada por el costado derecho donde lanzó un centro y Adrián Ugarriza se encargó de mandar el balón al fondo de las redes.

El club del canalero llegó a 30 puntos en 27 fechas, posicionándose en el tercer lugar de la tabla.

Números de Cristian Martínez vs Hapoel Jerusalem

El "Fulo" de 29 años jugó los 90' minutos, tuvo 2 pases claves, 1 asistencia, 0/2 en centros, 46/55 en pases precisos (84%), 7 recuperaciones y 3/3 en duelos terrestres ganados.

En esta nota:
Seguir leyendo

Juventus suma tres puntos ante el Bolonia y sigue en la lucha por puestos europeos

El Olympique Lyon golpeó al PSG con un brillante Endrick

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 se quedó con el bronce

Recomendadas

Últimas noticias