Cristian Martínez aportó con asistencia en el triunfo del Hapoel Ironi Kiryat Shmona

El mediocampista panameño Cristian Martínez aportó en la victoria del Hapoel Ironi Kiryat Shmona 3-1 sobre el Hapoel Jerusalén F.C. en la jornada 27 de la Liga Premier de Israel .

"Fulo" brindó su pase a gol al minuto 82', en una jugada por el costado derecho donde lanzó un centro y Adrián Ugarriza se encargó de mandar el balón al fondo de las redes.

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El club del canalero llegó a 30 puntos en 27 fechas, posicionándose en el tercer lugar de la tabla.

Números de Cristian Martínez vs Hapoel Jerusalem

El "Fulo" de 29 años jugó los 90' minutos, tuvo 2 pases claves, 1 asistencia, 0/2 en centros, 46/55 en pases precisos (84%), 7 recuperaciones y 3/3 en duelos terrestres ganados.