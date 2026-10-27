La Roma venció al Cagliari para mantenerse cerca del Inter

El Roma venció este martes al Cagliari (4-2) en la novena jornada de la Serie A gracias a los goles de Emanuele Lulli y Niccolò Pisilli en la primera mitad y a los tantos de Rodrigo Mora y Donyell Malen en los últimos minutos, después de que Daniel Maldini empatara para los visitantes en el 81.

El Cagliari se adelantó después de que el VAR señalara un penalti por una mano de Niccolò Pisilli dentro del área.

El angoleño M'Bala Nzola transformó la pena máxima con un disparo de zurda que superó a Pierluigi Gollini y puso por delante al equipo visitante, que llegó al encuentro tras dos derrotas consecutivas.

La reacción del Roma, que salió en ataque con la dupla argentina Matías Soulé y Santiago Castro, no tardó en llegar. En el minuto 15, el argentino Nahuel Molina puso un centro al área que el joven Emanuele Lulli, de 19 años, aprovechó para rematar de cabeza y establecer el empate.

El carrilero celebró con gol y asistencia su regreso al once inicial y fue decisivo para el equipo de Gian Piero Gasperini.

La Roma saca un triunfo para mantenerse en el podio

Con ventaja en el marcador, el Roma mantuvo la presión y buscó ampliar la diferencia. Gollini, portero titular ante la baja de Mile Svilar por lesión, intervino en varias ocasiones para evitar el empate.

El Cagliari igualó en el minuto 81 por medio de Daniel Maldini, que aprovechó la debilidad de la defensa romana, pero el Roma volvió a adelantarse con un tanto de cabeza de Rodrigo Mora, que remató en el primer palo en el 85.

Un gol importante que celebró mucho el portugués, con rabia, después de no haber sabido demostrar su calidad todavía en partidos anteriores.

El Roma prolongó su buena racha como local ante el Cagliari, al que había ganado en sus cinco últimos enfrentamientos en el Estadio Olímpico en la Serie A, con cuatro de ellos sin encajar goles.

El conjunto romano se mantiene invicto en sus últimos 17 partidos en casa en la competición, con un balance de trece victorias y cuatro empates.

FUENTE: EFE