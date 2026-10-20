César Blackman titular contra la Roma y Cristian Martínez suplente en Champions League

El lateral derecho panameño César Blackman sale titular con el Slovan Bratislava en la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League contra la AS Roma en el estadio Olímpico.
César Blackman titular ante la Roma
Ambos vienen de titulares en su liga y en los partidos anteriores de Champions League, sin embargo Yaya Touré hace un cambio para tener a Blaki titular y Fulo Martínez esperando como revulsivo.
El Slovan Bratislava no ha sumado puntos en esta Champions League, mientras que la Roma viene de caer ante el Real Madrid en una gran remontada.