UCL Champions League -  20 de octubre de 2026 - 13:01

César Blackman titular contra la Roma y Cristian Martínez suplente en Champions League

César Blackman sale titular contra la Roma en el estadio Olímpico con el Slovan Bratislava en la Champions League.

César Blackman titular contra la Roma 

César Blackman titular contra la Roma 

Foto: SLOVAN BRATISLAVA
Johanni I. Ramos
Por Johanni I. Ramos

El lateral derecho panameño César Blackman sale titular con el Slovan Bratislava en la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League contra la AS Roma en el estadio Olímpico.

César Blackman que se mantiene de titular fijo buscará defender la zona derecha y buscar el ataque, mientras que su compatriota Cristian Martínez sale como suplente.

César Blackman titular ante la Roma

Ambos vienen de titulares en su liga y en los partidos anteriores de Champions League, sin embargo Yaya Touré hace un cambio para tener a Blaki titular y Fulo Martínez esperando como revulsivo.

El Slovan Bratislava no ha sumado puntos en esta Champions League, mientras que la Roma viene de caer ante el Real Madrid en una gran remontada.

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