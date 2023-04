La salida de Lionel Messi del PSG es "más probable"

La marcha de Lionel Messi del PSG al final de su contrato en junio es ahora "mucho más probable, pero no segura", admitió este martes a la AFP una fuente próxima al club, dando a entender un cambio en la política de la entidad parisina.

En los dos últimos partidos de Ligue 1 del equipo parisino en el Parque de los Príncipes, justo después de la dolorosa eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, una parte de la afición del PSG ha pitado cada vez que por megafonía se anunciaba el nombre de Messi en la alineación.

Estos dos partidos, además, se saldaron con sendas derrotas del PSG (ante Rennes y Lyon) y Messi, que cumple 36 años en junio, apenas dio muestras de su genio y a veces jugó andando.

La actitud de los aficionados parisinos, que consideran a Messi uno de los grandes responsables del nuevo fiasco europeo, contrasta con su triunfal regreso de la Copa del Mundo de Catar, donde levantó el trofeo que llevaba buscando toda su carrera (ganando en los penales a la Francia de Mbappé, la otra gran estrella del PSG). Todo parecía orientado hacia una prolongación del contrato de Messi en la entidad gala.

Menos ostentación

Lo cierto es también que desde que aterrizó en París en 2021 y salvo algunos momentos puntuales, el Messi que maravilló durante años en Barcelona no se ha visto en el PSG.

Y, sobre todo, Messi llegó al PSG con el objetivo de llevar al ambicioso club parisino al tan deseado título de la Liga de Campeones, pero las dos temporadas se saldaron con sendas eliminaciones en octavos de final.

Al igual que varios de sus compañeros, el argentino no sobresalió en la eliminatoria de octavos de final de Liga de Campeones perdida hace un mes contra el Bayern Múnich (1-0/2-0).

Los propietarios cataríes del París SG son conscientes de las ventajas de tener al siete veces ganador del Balón de Oro bajo contrato. A su llegada a la capital gala, donde fue acogido como un emperador, contribuyó a dar visibilidad a la Ligue 1, a aumentar el número de patrocinadores y a hacer que se hable del PSG en todo el mundo.

Pero el panorama ha cambiado y el PSG está dispuesto a modificar su política deportiva, alrededor de una sola gran estrella, Kylian Mbappé, un proyecto menos ostentoso y más cuidadoso con la cantera de la región parisina, segundo "productor" mundial de futbolistas profesionales después de Sao Paulo (Brasil).

El Barca sueña con un regreso

Las negociaciones para renovar su contrato, vigente hasta 2024, deberían ocupar el verano parisino, al igual que la situación del entrenador Christophe Galtier y el consejero Luis Campos, señalados también como "responsables" de la debacle europea.

Con o sin ellos, el PSG "quiere llevar a cabo una completa transformación cultural", explica una fuente cercana a la dirección del club.

"Dejar marchar a Messi sería la continuación de este cambio cultural, pero los aficionados tendrán que adaptarse, porque no se puede tener las dos cosas. Si optas por la juventud, significa que los resultados no serán automáticos. Hará falta un poco de paciencia", explica esta fuente.

El futuro de Messi, no obstante, no está cerrado y las negociaciones continúan. Pero L'Equipe titula "En proceso de divorcio" y para la emisora RMC, el argentino "no será parisino la próxima temporada, a menos que Doha cambie el rumbo".

En caso de marcharse, las posibilidades más reales para Messi sería un regreso a Barcelona, un sueño para el club catalán, o bien marcharse al riquísimo campeonato saudita, donde juega su gran rival Cristiano Ronaldo, o a la MLS estadounidense, donde el Inter de Miami ha sido el club que más interés ha mostrado.

El pasado viernes, un dirigente del Barça, Rafael Yuste, admitió que "hay contactos con Messi", aunque inmediatamente matizó que no hay por ahora ningún plan para hacer volver al argentino.

FUENTE: AFP