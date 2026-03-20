La Selección Colombia enfrentará a Costa Rica en amistoso de despedida previo al Mundial

La selección Colombia enfrentará el próximo 29 de mayo a la de Costa Rica en Bogotá en el partido amistoso con el que los suramericanos se despedirán de su público antes de viajar a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026.
Luego la selección cafetera disputará su último partido de preparación para el Mundial el próximo 7 de junio en Estados Unidos, un encuentro que, según medios locales, se disputará en San Diego contra Jordania.
Antes de esos partidos, Colombia ya confirmó que jugará el 26 de marzo contra Croacia y tres días después ante Francia, dos amistosos que se realizarán también en Estados Unidos.
La selección cafetera hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una de las repescas de este mes.
FUENTE: EFE