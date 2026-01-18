Michael Amir Murillo: ¿Cuándo se enfrenta el Marsella al Liverpool en la Champions League?

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo recibe al Liverpool en la séptima fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Hasta el momento el conjunto francés ocupa el puesto 16 con 9 puntos, mientras que los ingleses es noveno con 12 unidades.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En el último partido de Marsella superaron al Royale Union Saint-Gilloise por 3-2, por su parte el Liverpool derrotó al Inter 1-0.

Murillo viene de ser titular ante el Angers donde en el 5-2 para su equipo brindó asistencia para el primer gol, además, disputó los noventa minutos.

Fecha, hora del Olympique de Marsella vs Liverpool en la Champions League

Fecha: Miércoles 21 de enero

Hora: 3:00 P.M.

Lugar: Estadio Vélodrome