LaLiga: El FC Barcelona gana duelo a Getafe en el Spotify Camp Nou

El FC Barcelona del alemán Hansi Flick venció cómodamente por marcador de 3-0 al onceno del Getafe en partido correspondiente a la jornada de la competición española (LaLiga) desde el Spotify Camp Nou.

Los culés arrancaron con todo y consiguieron ponerse en ventaja con gol de camerino al minuto 2' de Anthony Gordon, que llegó para rematar de pierna derecha.

El propio Gordon se siguió luciendo en cancha, con mucho desequilibrio por banda izquierda y con un remate de larga distancia de Eric García, que tapó bien David Soria en el arco rival.

Los dirigidos por el DT Hansi Flick continuaron presionando y una equivocación en salida del Getafe y robó Gabriel Jesus le permitió al brasileño aumentar la ventaja en el marcador al minuto 30'.

Con frialdad definió el "9" del FC Barcelona, que robó y se preparó el mismo el gol, que les dio la ventaja para irse tranquilos al descanso.

Segundo tiempo de más intentos y el gol definitivo para el FC Barcelona

De la misma manera inició el segundo tiempo, con los locales metiendo presión y con Anthony Gordon que llegó con velocidad a borde de área luego de un pase a profundidad, pero Soria nuevamente apareció, esta vez para salir y cortar la jugada como un defensor más en cancha.

Con el control de su lado, los culés pusieron uno más para su cuenta al 73', con la asistencia de Lamine Yamal para Jules Koundé, que apareció en el área para cerrar la jugada y poner el definitivo 3-0 en el marcador.

Con este triunfo, el FC Barcelona suma 24 unidades en el actual torneo liguero y se sigue manteniendo en lo más alto de la tabla de posiciones.