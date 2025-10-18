LaLiga: FC Barcelona gana "In Extremis" con gol de Ronald Araujo

El FC Barcelona sobrevivió al ataque del Girona FC y los derrotó sobre el tiempo añadido gracias a un gol de Ronald Araujo que ingresó sobre el final del partido para volcarse al ataque y llevarse los tres puntos en la jornada 9 de LaLiga.

Con este triunfo llegan a 22 puntos, líderes del campeonato español a la espera del Real Madrid que juega mañana ante Getafe.

Pedri abrió el marcador con un tanto de zurda dentro del área, siendo el gol 200 del Barca en la era Hansi Flick, quien fue expulsado sobre el final del partido por reclamar.

Axel Witsel igualó las acciones en la misma primera parte, justo apenas unos minutos después del gol del 8 azulgrana. El belga apareció en el área para rematar de chilena.

El partido estuvo disputado, con acciones de ida u vuelva y con buenas intervenciones de los porteros Paulo Gazzaniga y Wojciech Szczesny.

Próximos partidos del FC Barcelona

Sobre el final del partido, una aparición de Ronald Araujo en el área, remató para darle la victoria previo al Clásico de LaLiga la próxima semana.

Ahora el Barcelona jugará este martes ante el Olympiacos en la UEFA Champions League.