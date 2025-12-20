LaLiga: Real Madrid afronta el partido de Sevilla sin su capitán Fede Valverde

El uruguayo Fede Valverde no entró en la convocatoria de Xabi Alonso en el Real Madrid para recibir al Sevilla hoy tras no haber entrenado el viernes debido a un proceso gripal y por un fuerte golpe en el pie, del que no se ha recuperado a tiempo.
Eso sí, Xabi Alonso puede contar de nuevo, tras no hacerlo el miércoles en Copa del Rey ante el Talavera con Raúl Asencio -gripe- y con Courtois y Rüdiger -descanso-.
Además, el técnico español recupera a tres lesionados, Camavinga, Mendy y Alaba, para el partido que cierra el 2025 para el Real Madrid.
También, además de Sergio Mestre como tercer portero, repiten en la convocatoria los canteranos David Jiménez -lateral derecho-, Jorge Cestero y Thiago Pitarch -centrocampistas.
La convocatoria del Real Madrid para recibir al Sevilla la forman:
Porteros: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.
Defensas: Alaba, Asencio, Fran García, Rüdiger, Mendy, Hujsen y David Jiménez.
Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Thiago Pitarch.
Delanteros: Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.
FUENTE: EFE