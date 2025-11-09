¡LAMENTABLE! Fallece aficionado en partido entre AD Ceuta y UD Almería

El partido de Segunda División de España entre el AD Ceuta y el UD Almería se suspendió este domingo en el descanso, con empate a uno, debido al fallecimiento de un espectador que sufrió una parada cardiorrespiratoria a los diecisiete minutos del primer tiempo.

El suceso provocó que el partido estuviera detenido entre el minuto 17 y el 26 al ser alertado el colegiado Alejandro Morilla de la atención sanitaria a un aficionado que se encontraba detrás de la portería del portero local Guille Vallejo.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros aficionados durante el transcurso del encuentro frente a la UD Almería. Mandamos todo nuestro apoyo y cariño a la familia y amigos del fallecido. Descanse en paz. pic.twitter.com/KnbKlNHKhm

Los sanitarios de la Cruz Roja y los médicos presentes estuvieron intentando reanimar durante varios minutos al aficionado, quien finalmente fue trasladado en una camilla hasta los exteriores del estadio, donde aguardaba una ambulancia.

Finalmente, el hombre falleció de un infarto antes de su llegada al Hospital Universitario, lo que motivó que en el descanso del partido el colegiado optara por suspender el encuentro, según informó el club ceutí a través de la megafonía del estadio.

El equipo ceutí afrontó el partido después de no jugar en casa desde el 18 de octubre, cuando derrotó por 2-0 al Mirandés, y con la intención de mantener su dinámica positiva ante su público.

El Almería, que no visitaba Ceuta desde hacía 24 años -la última vez fue el 7 de octubre de 2001 y perdió por 2-0-, se presentó en el Alfonso Murube para hacer la primera defensa de su posición de ascenso directo a Primera y prolongar su racha de siete jornadas sin conocer la derrota.

Lo ocurrido en el AD Ceuta - Almería

El duelo se interrumpió durante nueve minutos por la atención al espectador que posteriormente falleció y, tras reanudarse, el Almería quiso reaccionar y gozó de su mejor ocasión de gol a los 31 minutos con una falta en la frontal del área que Arribas estrelló en la barrera.

El equipo andaluz igualó el partido a los treinta y seis minutos con una falta lejana lanzada por Embarba. Guille Vallejo no pudo bloquear el balón y acabó introduciéndose en su portería.

El Almería pudo marcharse al descanso con ventaja tras una jugada personal de Chirino que culminó con un remate que salió rozando un poste en el minuto 42, mientras que el Ceuta le devolvió la moneda en el tiempo añadido cuando Marcos, solo, remató rozando un palo.

El partido no se reanudó por el fallecimiento de un espectador.

