Lamine Yamal: "No quiero ser como Messi"

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal , una de las estrellas emergentes del fútbol mundial, ha asegurado que "nunca" siente presión cuando juega fútbol y además duda de que en algún momento "llegue" a sentirla.

Así lo ha reconocido en unas declaraciones al programa ‘60 minutes’ de la cadena estadounidense CBS. Al respecto de la presión, Lamine Yamal asegura que sus padres sí sufrieron "una presión real cuando eran jóvenes" para gestionar la familia o el trabajo.

"La presión es algo mental. Es algo que cada uno tiene dentro. Y no la he sentido nunca y no sé si llegaré a sentirla. No tengo esa sensación, nunca la he tenido", ha indicado.

Asegura que la presión es la que cada uno se pone. "Es como las expectativas. Hay gente que tiene expectativas y yo no tengo ninguna. Las expectativas son malas, porque cuando las cumples te quedas sin objetivos y si no las cumples, te puedes venir abajo", ha resumido.

Y ese carácter lúdico, es lo que intenta transmitir en el campo, en un juego en el que "solo" intenta disfrutar. Preguntado si le importa ser una estrella del fútbol, el diez del Barça ha dicho que no: "Incluso me gusta".

Más reacciones de Lamine Yamal

"Cuando juego es mi mejor momento del día (..) Se nota cuando estoy feliz en el campo y se nota en mi juego", ha dicho el barcelonista, quien ha admitido que juega para que la gente se divierta y "dar espectáculo" con su fútbol.

Lamine Yamal insiste en que su objetivo, más allá de batir todos los récords, es "disfrutar con el fútbol" y que los niños quieran ser como él.

Por eso lo que le gustaría es "poder cambiar" el día de la gente. "Si alguien esta triste y va al partido, que me vea jugar y se sienta mejor cuando vuelva a casa", ha dicho.

Selección de España sobre Marruecos

También ha hablado sobre la selección española y ha desvelado que fue él quien eligió jugar por España y no por Marruecos.

"Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad, nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa. El fútbol europeo se ve más y está más cerca del internacional", ha comentado.

En todo caso, Lamine Yamal admite que siempre le tendrá "cariño" a Marruecos, porque "también" es su país. "No hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero España jugaba la Eurocopa. Yo me he criado en España y también siento que es mi país", ha insistido.

El diez del Barça considera que España tiene "muy buenas" posibilidades de ganar el próximo Mundial. "Hace tiempo que España no llegaba como candidata y veo que el país está ilusionado, como yo. No podía llegar en un mejor momento. Me siento importante, me siento bien y con muchas ganas de que llegue", ha opinado.

FUENTE: EFE