Lamine Yamal regresa a la convocatoria de España para eliminatorias UEFA

El regreso de Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López junto a la llamada a Pablo Fornals, son las novedades en España de la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.

De la Fuente deja fuera por segunda convocatoria consecutiva al capitán Álvaro Morata, titular en el Como en cuatro partidos entre las ventanas de la selección, y prescinde respecto a la última citación de Jesús Rodríguez y Jorge de Frutos.

Causan baja por lesión Robin Le Normand y Pedri, y siguen fuera de la selección española por dolencias físicas Dani Carvajal, Rodri Hernández, Gavi y Nico Williams.

Cubre las ausencias De la Fuente dando continuidad a Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena, Borja Iglesias y Samu Aghehowa, todas las novedades de octubre, y recupera tras lesiones a Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López.

Además, regresa a la selección Pablo Fornals, cuyo último partido como internacional fue con Luis Enrique Martínez como seleccionador, el 11 de noviembre de 2021, en un triunfo ante Grecia en Atenas (0-1).

La selección española se enfrentará a Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis y, tres días después, el martes 18, recibirá a Turquía en La Cartuja de Sevilla. Ambos encuentros se disputarás a las 20:45 horas.

LISTA DE CONVOCADOS CON LAMINE YAMAL

- PORTEROS

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

- DEFENSAS

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Dani Vivian (Athletic Club)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

- CENTROCAMPISTAS

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Pablo Barrios (Atlético de Madrid)

Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)

Fabián Ruiz (PSG/FRA)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Pablo Fornals (Betis)

Fermín López (Barcelona)

- DELANTEROS

Lamine Yamal (Barcelona)

Dani Olmo (Barcelona)

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferran Torres (Barcelona)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Samu Aghehowa (Oporto/POR)

Borja Iglesias (Celta).