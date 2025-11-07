Lamine Yamal regresa a la convocatoria de España para eliminatorias UEFA

El regreso de Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López junto a la llamada a Pablo Fornals, son las novedades en España de la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026.
Causan baja por lesión Robin Le Normand y Pedri, y siguen fuera de la selección española por dolencias físicas Dani Carvajal, Rodri Hernández, Gavi y Nico Williams.
Cubre las ausencias De la Fuente dando continuidad a Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena, Borja Iglesias y Samu Aghehowa, todas las novedades de octubre, y recupera tras lesiones a Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabián Ruiz y Fermín López.
Además, regresa a la selección Pablo Fornals, cuyo último partido como internacional fue con Luis Enrique Martínez como seleccionador, el 11 de noviembre de 2021, en un triunfo ante Grecia en Atenas (0-1).
La selección española se enfrentará a Georgia el sábado 15 de noviembre en Tiflis y, tres días después, el martes 18, recibirá a Turquía en La Cartuja de Sevilla. Ambos encuentros se disputarás a las 20:45 horas.
LISTA DE CONVOCADOS CON LAMINE YAMAL
- PORTEROS
Unai Simón (Athletic Club)
David Raya (Arsenal/ING)
Álex Remiro (Real Sociedad)
- DEFENSAS
Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Pedro Porro (Tottenham/ING)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Dani Vivian (Athletic Club)
Aymeric Laporte (Athletic Club)
Marc Cucurella (Chelsea/ING)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
- CENTROCAMPISTAS
Martín Zubimendi (Arsenal/ING)
Pablo Barrios (Atlético de Madrid)
Aleix García (Bayer Leverkusen/ALE)
Fabián Ruiz (PSG/FRA)
Mikel Merino (Arsenal/ING)
Álex Baena (Atlético de Madrid)
Pablo Fornals (Betis)
Fermín López (Barcelona)
- DELANTEROS
Lamine Yamal (Barcelona)
Dani Olmo (Barcelona)
Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)
Ferran Torres (Barcelona)
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
Samu Aghehowa (Oporto/POR)
Borja Iglesias (Celta).