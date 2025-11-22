Lanús conquista la Copa Sudamericana tras vencer al Atlético Mineiro en penales

Lanús conquistó este sábado en Asunción su segunda Copa Sudamericana luego de 12 años de espera y de protagonizar una gran campaña en el torneo continental en el que cosechó seis victorias, cinco empates y apenas una derrota registrada en uno de los encuentros de octavos de final.

El estadio Defensores del Chaco fue el escenario donde el Granate se impuso al brasileño Atlético Mineiro por 5-4 en los penaltis, tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga.

El conjunto del entrenador argentino Mauricio Pellegrino clasificó el 30 de octubre pasado a la final de la edición 24 de la Copa Sudamericana luego de vencer como local por 1-0 a la Universidad de Chile en el partido de vuelta de las semifinales con un gol del delantero Rodrigo Castillo.

Lanús, campeón de la Sudamericana en 2013 a expensas del Ponte Preta brasileño y subcampeón en 2020 de la edición que ganó el también argentino Defensa y Justicia, había empatado 2-2 en la ida en Santiago de Chile.

De este modo, Pellegrino, que asumió la dirección técnica de Lanús en enero de este año, puso al equipo en su tercera final de la Copa Sudamericana en 14 participaciones.

El Granate, que consiguió este sábado el octavo título en su historia, fue el líder invicto del Grupo G con 12 puntos, con lo que ganó su boleto directo a los octavos de final.

El plantel argentino ganó tres partidos y empató otros tres en la fase de grupos donde compartió la llave con su escolta Vasco da Gama, que sumó 8 unidades, seguido del Melgar (7) y de Academia Puerto Cabello (5).

Su compatriota Central Córdoba puso fin a la serie sin derrotas del Lanús cuando cayó por 1-0 en el partido de ida de los octavos de final jugado en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el pasado 15 de julio.

En el partido de vuelta, Lanús logró nivelar la serie en el minuto 91 con un gol de Dylan Aquino y en la tanda de penaltis ganó por 4-2 al Central Córdoba para convertirse en el único equipo argentino que pasó a los cuartos de final.

En esa instancia, el Granate eliminó al brasileño Fluminense, campeón de la Copa Libertadores en 2023, tras un triunfo agónico en la ida por 1-0 y un empate 1-1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Pellegrino logró este sábado la primera Copa Sudamericana de su carrera.

En su palmarés, Lanús atesora cinco títulos nacionales en Argentina y otros dos trofeos internacionales (Copa Sudamericana 2013 y Copa Conmebol 1996).

FUENTE: EFE