Lautaro Martínez es baja con el Inter de Milán

El argentino Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular en los flexores del muslo izquierdo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos tres semanas, según las estimaciones, por lo que podría perderse el derbi ante el Milan del próximo 31 de octubre y los siguientes compromisos europeos.

"Lautaro Martínez se ha sometido este jueves a pruebas clínicas e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano. Las pruebas han detectado una molestia muscular en los músculos flexores del muslo izquierdo", informó el club 'neroazzurri' en un comunicado.

La lesión llega en un tramo exigente del calendario para el Inter, que afronta varias semanas decisivas antes del próximo parón de selecciones, que comienza el 9 de noviembre.

Lautaro podría perderse hasta siete encuentros, entre ellos los compromisos de la Serie A frente al Bolonia, el Fiorentina, el Venezia, el Milan y el Como, además de los partidos europeos ante el Shakhtar Donetsk y el Feyenoord.

El capitán, pieza central del proyecto y principal referencia ofensiva del conjunto milanés, sufrió la lesión después de marcar dos goles en el encuentro europeo frente al Brujas, en el que el Inter cayó por 3-4 en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

Si se cumplen los plazos previstos, tal y como adelantaron medios locales, el capitán 'nerazzurro' regresará tras el parón internacional de noviembre.

En la actual campaña en la Serie A, el atacante suma cuatro goles en cinco de los seis partidos ligueros disputados con el Inter de Milán, con un doblete ante el Roma que permitió al equipo remontar un 0-2 y otro tanto frente al Nápoles, con gol en el minuto 91 incluido para culminar una nueva remontada tras ir dos goles por detrás.

FUENTE: EFE