Lautaro Martínez feliz porque su mamá estará en el Argentina vs Panamá

"Soy una persona que me emociono mucho, porque es un sueño todo lo que estamos viviendo, mis viejos son los que mas sufren, porque ellos hicieron el esfuerzo para que yo esté logrando mis sueños y mañana me emocionaré más porque mi mamá estará en la cancha porque en Qatar no estuvo por miedo a los aviones".

Lautaro Martínez dijo estar agradecido por el recibimiento de la gente en Argentina y todo lo que han hecho desde que se coronaron campeones.

"Feliz porque disfrutaremos de un gran clima con nuestra gente, seguramente la gente estará enloquecida, pero nada que lo disfruten y sean responsables".