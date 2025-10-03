LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  3 de octubre de 2025 - 12:55

Liga MX: Panameños juegan este fin de semana con la mirada puesta en las Eliminatorias

Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez juegan este fin de semana con la mirada puesta en las Eliminatorias.

Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez juegan este fin de semana en la fecha 12 de la Liga MX con la mirada puesta en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Panameños que juegan este fin de semana en la Liga MX

Este viernes el Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas se medirán hoy al Atlético San Luis a las 10:00 P.M. Hasta el momento están en el puesto 16 con 13 puntos.

También hoy juega a las 10:05 P.M. Atlas se medirá ante FC Juárez de José Luis Rodríguez. El equipo de "Pumita" son séptimos con 15 puntos.

Ismael Díaz y el Club León enfrentan mañana al Toluca a las 8:00 P.M. Marchan en el puesto 11 con 10 unidades.

Por su parte Pumas de Adalberto Carrasquilla recibe a las Chivas de Guadalajara el domingo 5 de octubre a las 8:00 P.M. Son décimos con 14 puntos.

