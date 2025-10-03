Liga MX: Panameños juegan este fin de semana con la mirada puesta en las Eliminatorias

Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Édgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez juegan este fin de semana en la fecha 12 de la Liga MX con la mirada puesta en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
También hoy juega a las 10:05 P.M. Atlas se medirá ante FC Juárez de José Luis Rodríguez. El equipo de "Pumita" son séptimos con 15 puntos.
Ismael Díaz y el Club León enfrentan mañana al Toluca a las 8:00 P.M. Marchan en el puesto 11 con 10 unidades.
Por su parte Pumas de Adalberto Carrasquilla recibe a las Chivas de Guadalajara el domingo 5 de octubre a las 8:00 P.M. Son décimos con 14 puntos.