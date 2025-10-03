MLB: Equipos de José Caballero y Miguel Amaya avanzan a Serie Divisional

Los Yankees de José Caballero y los Cubs de Miguel Amaya (fuera del roster) avanzaron a la Serie Divisional de la MLB donde ya estaban los Phillies de Edmundo Sosa.

Los de New York dejaron atrás a los Red Sox tras vencerles en la serie de comodín por 2-1 donde "Chema" se fue en blanco en tres turnos en el primer partido. Ahora se medirán a los Azulejos de Toronto, el mejor equipo de la Liga Americana.

Mientras tanto los Cubs de Chicago dejaron atrás a los Padres de San Diego donde el catcher santeño no fue incluido en el roster tras volver de la lista de lesionados.

Por su parte los Phillies de "Mundito", líderes del este de la Liga Nacional se medirán ante los Dodgers de Los Ángeles que vienen de ganar en dos partidos de los Red de Cincinnati.