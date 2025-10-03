Xabi Alonso aclara dudas sobre Fede Valverde y la posición de lateral derecho

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso , quiso dejar claro este viernes que nadie de su plantilla le ha pedido jugar en un determinado puesto en el césped y subrayó su autoridad sobre el grupo, por la polémica con Fede Valverde.

"Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrygo, ni Vinicius, me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición", declaró Alonso en rueda de prensa previa al duelo contra el Villarreal, tercero en la Liga.

"Todos quieren jugar y cuando no juegan les gustaría estar en el campo. Ninguno me ha dicho que no quiere jugar en una posición. Todos tienen una buena predisposición y, luego, decido yo lo que es mejor para el equipo; eso lo quiero dejar claro", a ñadió el técnico vasco.

¿Qué sucede con Xabi Alonso y Fede Valverde?

Estas declaraciones se producen después de que el centrocampista uruguayo Fede Valverde publicara en sus redes sociales que mantiene "una buena relación" con el entrenador.

Valverde, que se quedó sin jugar en el triunfo 5-0 ante el Almaty en Champions el martes, había dicho en la previa de este partido que no le gusta jugar de lateral.

"No nací para jugar de lateral. Fue de un momento para el otro por una emergencia que me tocó jugar ahí y poder hacerlo de buena forma es verdad que a mí me llenó de orgullo", dijo.

El preparador madridista dejó en el banco a Valverde, que se ausentó del rondo durante el calentamiento. Y después las cámaras captaron una actitud aparentemente desganada, con las manos en la espalda y sin apenas moverse. No jugó ni un minuto.

Preguntado si jugará el sábado por las bajas de Dani Carvajal y el inglés Trent Arnold-Alexander, ambos lesionados, como el martes ante el Almaty, indicó que el jugador de 27 años "está preparado".

"Sabemos lo importante que es Fede y después de los dos últimos partidos mañana queremos cerrar este bloque (antes del parón internacional) con un buen partido", recalcó Alonso.