Panameño Kadir Barria dice presente en nueva convocatoria de Botafogo

El delantero panameño de 18 años de edad Kadir Barría aparece en una nueva convocatoria del primer equipo del Botafogo, esta vez para enfrentar este sábado al Internacional en la jornada del Brasileirao, que se disputará en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre.

Barría, estará por cuarta vez en la lista de convocados del equipo principal del barrio homónimo, en Río de Janeiro, después de sus grandes actuaciones en las categorías menores.

Después de debutar frente al Gremio el pasado 24 de septiembre en el Arena do Grêmio, Kadir volvió a sumar minutos contra el Fluminense el 28 de septiembre, donde tuvo la oportunidad de coincidir con Thiago Silva en el Estadio Maracaná.

Después entró en la convocatoria por tercera vez, partido en donde se enfrentaron el pasado el miércoles 1 de octubre ante el Esporte Clube Bahia, en donde no vio minutos en cancha.

Una nueva oportunidad para Kadir Barría

Botafogo llega a este duelo como cuarto en la tabla de posiciones, con 43 puntos, mientras que Internacional es 15 con 29 unidades.