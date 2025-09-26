José Luis Rodríguez anotó en triunfo del FC Juárez ante León

El FC Juárez venció por marcador de 2-0 al León en duelo de panameños correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Los locales buscaron imponer condiciones desde el inicio, con su buen manejo de balón y su velocidad por bandas, mientras que el Club León respondía con James Rodríguez liderando la ofensiva.

Sobre el minuto 43' llegó la primera anotación del partido, después de que José Luis Rodríguez provocara una falta en el área, para que después definiera bien Óscar Estupiñán.

En la segunda mitad, los locales volvieron a generar peligro por banda izquierda, con el "Puma", seleccionado nacional panameño de 27 años de edad.

Gol del panameño para sentenciar el partido con FC Juárez

Al minuto 62' del partido, José Luis Rodríguez volvió aparecer, eta vez aprovechando el rebote en el área para marcar con un golpe de cabeza, para el definitivo 2-0 en el marcador.

Con este resultado, Juárez suma 18 puntos y se coloca en el sexto lugar de la competición mexicana de fútbol, mientras que León de Ismael Díaz (jugó 86') se queda de momento con 12 unidades.