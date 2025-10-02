Los Yankees de Nueva York superan a los Red Sox y avanzan a la Serie Divisional

Los Yankees de Nueva York vencieron 4-0 a los Red Sox Boston en el tercer juego de la Serie de Comodines de la MLB dejando eliminados y consiguiendo el boleto para la Serie Divisional de la Liga Americana en el Yankee Stadium.
Los Yankees eliminan a los Red Sox
El cuarto episodio fue la clave en este partido luego de varios errores de Boston, Bellinger abrió con un doble y anotó la primera del juego, luego un imparable de Volpe permitió que Stanton anotara la segunda rayita.
Austin Wells conectó una roleta que pegó en el guante de Nathaniel Lowe y permitió dos carreras.