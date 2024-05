Liga de Naciones Concacaf: Conoce los bombos y calendario para el Sorteo

Preclasificados en Cuartos de Final: México, Estados Unidos, Panamá y Canadá

Bombo 1: Jamaica y Costa Rica

Bombo 2: Honduras y Guatemala

Bombo 3: Trinidad y Tobago y Martinica

Bombo 4: Cuba y Guadalupe

Bombo 5: Nicaragua y Surinam

Bombo 6: Guayana Francesa y Guyana

Liga B

Bombo 1: Haití, El Salvador, Curazao y República Dominicana

Bombo 2: Bermuda, Puerto Rico, Montserrat y Santa Lucía

Bombo 3: Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Aruba

Bombo 4: Dominica, Bonaire, Saint Martin y Sint Maarten

Liga C

Bombo 1: San Cristóbal y Nieves, Belice y Barbados

Bombo 2: Bahamas, Islas Caimán e Islas Turcas y Caicos

Bombo 3: Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Anguila.

El sorteo se realizará con un sistema de simple y una liga a la vez. Comenzando con la Liga C, el primer equipo del Bombo 1 será sorteado y asignado al Grupo A, posición A1, seguido del segundo equipo al Grupo B, posición B1, y el tercer equipo al Grupo C, posición C1. Se seguirá el mismo proceso para los bombos restantes de la Liga C y las Ligas B y A, utilizando el número predeterminado de grupos y bombos para cada Liga. Al final del sorteo, cada grupo contendrá no más de un equipo de cada bombo.

FUENTE: CONCACAF