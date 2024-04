Liga de Naciones Concacaf: Revelan detalles para la cuarta edición

16 teams, only one champion pic.twitter.com/KTrhq9GaMH

La Liga de Naciones Concacaf continuará jugándose con un formato de tres ligas (A, B y C), con los equipos distribuidos en las Ligas de acuerdo con los resultados de la edición anterior (2023/24).

La selección de Panamá viene de quedar en el cuarto lugar en la edición 2023-2024 tras caer ante Jamaica por el tercer lugar.

Los dirigidos por Thomas Christiansen están preclasificados en Cuartos de Final junto a México, Estados Unidos y Canadá.

Liga A: 16 equipos (Fase de Grupos y Cuartos de Final)

La Liga A incluye 16 equipos y una ronda de Cuartos de Final. Para la Fase de Grupos, las 12 selecciones nacionales de la Liga A con el ranking más bajo (según el Ranking de Concacaf) serán divididas en dos grupos de seis equipos cada uno y jugarán en un sistema de liga "estilo suizo", en el que cada equipo disputará un total de cuatro partidos (dos de local y dos de visitante).

Después de la Fase de Grupos, los primeros y segundos lugares de cada grupo (cuatro equipos en total) avanzarán a los Cuartos de Final, donde se unirán a los cuatro equipos mejor clasificados de la Liga A.

Los Cuartos de Final se jugarán en un formato de ida y vuelta, con el ganador en el marcador global en cada uno de los enfrentamientos avanzando a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf.

LIGAS

La distribución de los equipos en las Ligas A, B y C se determinó en función de los resultados de la Fase de Grupos de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24, incluyendo un sistema de ascenso y descenso.

Liga A (16 equipos en orden alfabético): Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guayana Francesa (ascendió), Guadalupe (ascendió), Guatemala, Guyana (ascendió), Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua (ascendió), Panamá, Surinam y Trinidad y Tobago.

Liga B (16 equipos en orden alfabético): Antigua y Barbuda, Aruba (ascendió), Bermuda, Bonaire (ascendió), Curazao (descendió), Dominica (ascendió), El Salvador (descendió), Granada (descendió), Haití (descendió), Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía, San Martín (ascendió), San Vicente y las Granadinas y Sint Maarten

Liga C (9 equipos en orden alfabético): Anguila, Bahamas (descendió), Barbados (descendió), Belice (descendió), Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y San Cristóbal y Nieves (descendió).

ASCENSO Y DESCENSO

El ascenso y descenso entre Ligas se realizará al finalizar el torneo, de la siguiente manera:

Liga A : Los quintos y sextos lugares descenderán a la Liga B.

: Los quintos y sextos lugares descenderán a la Liga B. Liga B : Los ganadores de grupo ascenderán a la Liga A y los cuartos lugares descenderán a la Liga C.

: Los ganadores de grupo ascenderán a la Liga A y los cuartos lugares descenderán a la Liga C. Liga C: Los ganadores de grupo y el mejor segundo lugar ascenderán a la Liga B.

CALENDARIO

Se jugará durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre 2024. Para la Liga A, los Cuartos de Final se disputarán en noviembre 2024.

Las Finales, donde se coronará al cuarto campeón de la competencia, se llevarán a cabo en marzo 2025 en una sede por anunciar.

Fase de Grupos: 2-10 septiembre, 7-15 octubre y 11-19 noviembre 2024

2-10 septiembre, 7-15 octubre y 11-19 noviembre 2024 Cuartos de Final: 11-19 de noviembre, 2024

11-19 de noviembre, 2024 Semifinales : 20 de marzo 2025

: 20 de marzo 2025 Final y Partido Tercer Lugar: 23 de marzo 2025

SORTEO OFICIAL - LIGA DE NACIONES CONCACAF

El lunes 6 de mayo, Concacaf llevará a cabo el sorteo de la Fase de Grupos. El evento se llevará a cabo utilizando un sistema que involucra seis bombos para la Liga A, cuatro para la Liga B y tres para la Liga C. Las equipos que participarán en la Fase de Grupos han sido asignados a un bombo en base al Ranking de Concacaf del 31 de marzo de 2024.

Los bombos para cada liga son los siguientes (en orden de clasificación):

Liga A

Preclasificados en Cuartos de Final: México, Estados Unidos, Panamá y Canadá

Bombo 1: Jamaica y Costa Rica

Bombo 2: Honduras y Guatemala

Bombo 3: Trinidad y Tobago y Martinica

Bombo 4: Cuba y Guadalupe

Bombo 5: Nicaragua y Surinam

Bombo 6: Guayana Francesa y Guyana

Liga B

Bombo 1: Haití, El Salvador, Curazao y República Dominicana

Bombo 2: Bermuda, Puerto Rico, Montserrat y Santa Lucía

Bombo 3: Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Aruba

Bombo 4: Dominica, Bonaire, Saint Martin y Sint Maarten

Liga C

Bombo 1: San Cristóbal y Nieves, Belice y Barbados

Bombo 2: Bahamas, Islas Caimán e Islas Turcas y Caicos

Bombo 3: Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Anguila.

El sorteo se realizará con un sistema de simple y una liga a la vez. Comenzando con la Liga C, el primer equipo del Bombo 1 será sorteado y asignado al Grupo A, posición A1, seguido del segundo equipo al Grupo B, posición B1, y el tercer equipo al Grupo C, posición C1. Se seguirá el mismo proceso para los bombos restantes de la Liga C y las Ligas B y A, utilizando el número predeterminado de grupos y bombos para cada Liga. Al final del sorteo, cada grupo contendrá no más de un equipo de cada bombo.

COPA ORO CONCACAF 2025

Como se anunció anteriormente, la Liga de Naciones Concacaf 2024/25 servirá como la clasificatoria para la Copa Oro Concacaf 2025 del próximo verano. Concacaf anunciará los criterios de clasificación exactos en una fecha posterior.

FUENTE: CONCACAF