Ligue 1: Lille superó a Mónaco con gol sobre el final de Olivier Giroud

El veterano goleador Olivier Giroud anotó en el descuento el único gol (1-0) en la victoria del Lille sobre el Mónaco este domingo en partido de la segunda jornada de la Ligue 1.

Pese a algunas buenas ocasiones para marcar en la primera parte, los delanteros de ambos equipos se mostraron ineficaces ante el arco contrario y se llegó al descanso con el resultado inicial.

Si el premier periodo había sido de mayor dominio monegasco, el Lille apretó tras la pausa y dispuso de las dos mejores ocasiones para marcar, una de ellas un remate de volea desde la frontal del área pequeña de Giroud que se marchó rozando el palo, hasta que ya en el descuento llegó el gol del Lille.

Gol salvador de Olivier Giroud

Giroud recibió un pase en el interior del área, a la altura del punto de penal, controló la pelota con la pierna derecha de espaldas al arco y tras darse media vuelta conectó un derechazo a la red (90+1).

Es el segundo gol en dos partidos para el máximo goleador de la historia de los Bleus, que en poco más de un mes cumplirá 39 años y que ha regresado esta temporada a la Ligue 1 tras más de una década de exitosa carrera en Inglaterra, Italia y Estados Unidos.

Giroud tuvo tiempo incluso de sentenciar el marcador y hacer un doblete, pero falló un penal en los últimos instantes del duelo.

Con esta victoria, el Lille, que comenzó el campeonato con un empate en Brest, se coloca 5º con 4 puntos, justo por detrás de los cuatro equipos que suman el pleno de dos victorias: Lyon, París SG, Toulouse y Estrasburgo.

Estos dos equipos ganaron este domingo a Brest (2-0) y Nantes (1-0), respectivamente.

En el primer partido de la jornada dominical, Lorient goleó 4-0 al Rennes.

FUENTE: AFP