LPF: Sir Gary Stempel regresa al banquillo del CD Universitario

El conjunto del CD Universitario anunció le llegada del entrenador Gary Stempel por lo que resta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Los universitarios vienen de caer goleados 0-3 frente al UMECIT FC en la séptima jornada del certamen.
"Sir Gary Stempel vuelve a la U. Un entrenador que ya llevó al Club a disputar una final y que conoce lo que significa defender estos colores", publicó el equipo en sus redes sociales.
El regreso de Gary Stempel - LPF
El ex técnico de Panamá Viejo, San Francisco y la Selección de Panamá, regresa al banquillo del Universitario a sus 69 años de edad, luego de dirigirlos del 2020 al 2022.