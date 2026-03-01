LPF: Sir Gary Stempel regresa al banquillo del CD Universitario

El conjunto del CD Universitario anunció le llegada del entrenador Gary Stempel por lo que resta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

Tras la salida de Jhon Cagua, el banquillo de la "U" estaba vacante y un viejo conocido regresa para liderar el barco del equipo de Penonomé.

Hay regresos que no necesitan explicación. Sir Gary Stempel vuelve a la U. Un entrenador que ya llevó al Club a disputar una final y que conoce lo que significa defender estos colores. En momentos que exigen carácter y liderazgo, apostamos por experiencia y convicción. pic.twitter.com/w2rNvuWLuy

Los universitarios vienen de caer goleados 0-3 frente al UMECIT FC en la séptima jornada del certamen.

"Sir Gary Stempel vuelve a la U. Un entrenador que ya llevó al Club a disputar una final y que conoce lo que significa defender estos colores", publicó el equipo en sus redes sociales.

El regreso de Gary Stempel - LPF

El ex técnico de Panamá Viejo, San Francisco y la Selección de Panamá, regresa al banquillo del Universitario a sus 69 años de edad, luego de dirigirlos del 2020 al 2022.