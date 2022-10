Lionel Messi anuncia que Qatar 2022 será su último Mundial

El astro argentino Lionel Messi detalló en entrevista para Star Plus que Qatar 2022 seguramente será su ultimo mundial.

"No sé si somos los grandes candidatos pero Argentina de por sí es candidata siempre por historia, por lo que significa. Más ahora en el momento que llegamos. Pero no somos los máximos favoritos me parece a mí. Hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos muy cerquita”, señaló.

La selección de Argentina comparte el Grupo C, donde con Arabia Saudita ,México y Polonia, en donde buscará liderar y seguir avanzando a lo más alto de la competición.

Un gran grupo

“Llegamos en un buen momento, por como se dieron todas las cosas. Con un grupo muy armado, muy fuerte", destacó el capitán albiceleste que buscará la hazaña de levantar por primera vez una Copa del Mundo.