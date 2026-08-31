Lionel Messi: ¿Cuántos títulos ganó con la Selección de Argentina?

Lionel Messi cerró una etapa histórica con la Selección Argentina dejando un palmarés que resume buena parte de su legado con la camiseta albiceleste. Desde su consagración en el Mundial Sub-20 de 2005 hasta la conquista de la Copa América 2024, el astro rosarino levantó seis trofeos con los distintos representativos de Argentina .

Su historia de títulos con la Albiceleste comenzó cuando todavía era una de las grandes promesas del fútbol mundial y terminó con una colección de conquistas que incluye un Mundial Sub-20, una medalla de oro olímpica, dos Copas América, una Finalissima y una Copa del Mundo .

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Mundial Sub-20 – 2005

El primer gran título internacional de Messi llegó con la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial disputado en Países Bajos.

Con apenas 18 años, Messi fue una de las grandes figuras del torneo. Argentina derrotó a Nigeria en la final y se proclamó campeona, mientras el rosarino terminó como Balón de Oro y Bota de Oro del campeonato.

Fue el primer gran aviso de lo que podía hacer Messi con la camiseta argentina y el comienzo de un exitoso recorrido internacional.

Oro olímpico – Beijing 2008

Tres años después, Messi volvió a subir a lo más alto del podio, esta vez con el seleccionado olímpico.

En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Argentina se quedó con la medalla de oro después de vencer a Nigeria en la final por 1-0.

Messi, que compartió equipo con jugadores como Juan Román Riquelme, Ángel Di María y Sergio Agüero, fue una de las figuras de aquella selección.

Aunque el torneo olímpico corresponde a una selección Sub-23 reforzada, la AFA incluye oficialmente esta medalla dentro de los títulos conquistados por Messi con Argentina.

Copa América – 2021

Después de varios años de finales perdidas, Messi finalmente consiguió su primer gran título con la selección mayor.

El 10 de julio de 2021, Argentina derrotó 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná y se proclamó campeona de la Copa América.

El título tuvo un significado especial para Messi, quien consiguió su primer trofeo oficial con la selección mayor después de haber perdido las finales de la Copa América 2007, 2015 y 2016, además de la final del Mundial 2014.

Finalissima – 2022

La selección dirigida por Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Italia en Wembley y conquistó la Finalissima, torneo que enfrentaba al campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa.

Messi fue una de las grandes figuras del encuentro y levantó otro trofeo internacional con la Albiceleste.

Mundial de Qatar – 2022

Argentina derrotó a Francia en una de las finales más emocionantes de la historia de los Mundiales. Después del empate 3-3 en 120 minutos, la Albiceleste se impuso en la tanda de penales y conquistó su tercera Copa del Mundo.

Messi marcó dos goles en la final y terminó el torneo con siete tantos. Además, recibió el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial, convirtiéndose en el primer futbolista en ganar ese premio en dos ediciones distintas.

La conquista en Qatar completó una de las grandes asignaturas pendientes de su carrera y lo colocó definitivamente entre las mayores leyendas de la historia del fútbol argentino.

Copa América – 2024

La colección de títulos de Messi con Argentina se amplió en Estados Unidos. En la final de la Copa América 2024, Argentina derrotó 1-0 a Colombia en tiempo extra gracias a un gol de Lautaro Martínez y consiguió el bicampeonato continental.

Messi, que tuvo que abandonar el partido por una lesión, sumó así su segunda Copa América y el sexto título de su carrera internacional con los distintos representativos argentinos.