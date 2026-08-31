Lionel Messi: Números con la Selección de Argentina

Lionel Messi desde su debut en 2005, el capitán de la Albiceleste se convirtió en el futbolista con más partidos disputados y en el máximo goleador histórico del combinado nacional.

Messi acumula 198 partidos y 116 goles con la selección mayor de Argentina, cifras que lo colocan en la cima de ambos registros históricos. Además, suma 62 asistencias , demostrando que su influencia no se limita únicamente a la definición.

El delantero argentino presenta un promedio de 0.59 goles por partido con la Albiceleste. Sus 116 tantos se distribuyen entre diferentes competiciones: 53 en amistosos, 36 en eliminatorias mundialistas, 14 en Copa América y 13 en Mundiales, además de no haber marcado en su única participación en la Finalissima.

Un récord goleador inigualable

Messi es el máximo goleador histórico de Argentina, muy por encima de otras grandes figuras de la selección. Su registro de 116 goles supera ampliamente los 54 tantos de Gabriel Batistuta, segundo en la clasificación histórica.

En las Eliminatorias Sudamericanas, el rosarino también dejó una marca histórica con 36 goles, mientras que en la Copa América suma 14 anotaciones.

Pero uno de sus registros más importantes está en la Copa del Mundo. Messi disputó seis Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026) y alcanzó 33 partidos, convirtiéndose en el futbolista con más apariciones en la historia del torneo. Además, suma 21 goles mundialistas.

Títulos de Lionel Messi

Los números de Messi también están acompañados por títulos. El argentino fue pieza fundamental en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Su etapa con Argentina también significó la recuperación de un título mundial para la Albiceleste después de 36 años. En Qatar 2022, Messi marcó siete goles y recibió el Balón de Oro del torneo, convirtiéndose en el primer futbolista en ganar este premio en dos Mundiales.

Con 198 partidos, 116 goles y 62 asistencias, Messi no solo es el jugador con más presencias y goles en la historia de Argentina: también es el futbolista que más ha marcado una época con la camiseta albiceleste.

Los números de Messi con Argentina