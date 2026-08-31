FC Barcelona repite convocados para enfrentar al Rayo Vallecano

El FC Barcelona se enfrentará este lunes al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou con los mismos 22 jugadores que el técnico Hansi Flick convocó para el último partido de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) ante el Athletic Club.

Flick continúa sin poder contar con el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', que sufrió un golpe en la rodilla derecha ante el Elche, ni con el mediocentro Frenkie de Jong y el delantero Roony Bardghji, ambos también lesionados.

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Además, el portero Dominik Livakovic, incorporado la pasada semana, no ha entrado en la convocatoria al no estar todavía inscrito en LaLiga.

El centrocampista Marc Casadó, que no entra en los planes de Flick y está resolviendo su futuro antes del cierre del mercado, tampoco figura entre los citados para disputar dicho encuentro.

Convocados del FC Barcelona

Esta es la lista de convocados del Barcelona para medirse al conjunto madrileño: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller (porteros); Cancelo, Balde, Cubarsí, Espart, Christensen, Gerard Martín, Kounde y Eric Garcia (defensas); Fermín López, Pedri, Rodrigo Hernández, Olmo, Bernal y Brian Fariñas (centrocampistas); Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim (delanteros).