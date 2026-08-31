Ousmane Dembélé renovará su contrato hasta el 2030 con el PSG

Ousmane Dembélé , Balón de Oro de 2025 y doble campeón de la Liga de Campeones (2025 y 2026), renovará su contrato con el PSG dos años más, de 2028 hasta 2030, cuando el internacional francés tendrá 33 años, informó este lunes L'Équipe.

La firma del nuevo contrato de Dembélé, de 29 años, está prevista "en las próximas semanas", agregó el diario, que precisó que el club parisino en su oferta de renovación no ofrece un salario desorbitado (actualmente el antiguo delantero del Rennes percibe unos 18 millones brutos anuales).

¿Cuál será el futuro de Ousmane Dembélé?

L'Équipe señaló que clubes saudíes se han interesado por el internacional francés, que ha jugado 67 partidos y ha metido 13 goles con la selección.

El exjugador del Borussia Dortmund y del Barcelona fichó en agosto de 2023 con el PSG del técnico español Luis Enrique Martínez a cambio de 50 millones de euros.

Desde entonces, y en una posición de falso nueve diseñada por el propio Luis Enrique, Dembélé ha disputado con el PSG 138 encuentros, marcado 61 goles y dado 43 asistencias. Se ha convertido en la estrella de su club.