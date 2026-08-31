Lionel Messi: Reacciones internacionales tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección de Argerntina y tras este hecho, distintos medios y organismos se pronunciaron.
Reacciones al retiro de Lionel Messi de la Selección de Argentina
Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días pic.twitter.com/7VVV2doDZP— Selección Argentina (@Argentina) August 31, 2026
What a run— FIFPRO (@FIFPRO) August 31, 2026
For more than two decades, Lionel Messi has consistently produced extraordinary moments at the highest level for Argentina, earning a record 17 FIFPRO #World11 selections along the way.
Respected by players, now and always. pic.twitter.com/Hcf28PxKt6
GRACIAS PARA TODA LA VIDA— TyC Sports (@TyCSports) August 31, 2026
El EMOTIVO video que subió Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina. pic.twitter.com/hvFgppoTXF
:— Diario SPORT (@sport) August 31, 2026
El astro rosarino comunica su decisión a través de sus redes sociales tras pensarlo mucho y sentir que ya no tiene más para dar pic.twitter.com/GLkOosYM2T
Una portada histórica para el mejor jugador de todos los tiempos— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 31, 2026
Cuando Leo Messi ganó su ansiado Mundial con Argentina pic.twitter.com/xJyLLoBsmG
BREAKING: Argentina's Lionel Messi has announced his retirement from international football pic.twitter.com/N9d4NHr0Gr— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 31, 2026
¡HERMOSAS PALABRAS!— Deportes RPC (@deportes_rpc) August 31, 2026
Rodrigo de Paul dedicó unas palabras para Lionel Messi luego de su anuncio del retiro de la selección de Argentina. #FutbolRPC pic.twitter.com/GuNTgKzCj4