FÚTBOL Fútbol Internacional -  31 de agosto de 2026 - 11:08

Lionel Messi: Reacciones internacionales tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección de Argerntina y tras este hecho, distintos medios y organismos se pronunciaron.

Lionel Messi

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foto / IG Messi

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección de Argerntina y tras este hecho, distintos medios y organismos se pronunciaron.

El astro argentino vistió la camiseta de la albiceleste durante 21 años, donde ganó seis títulos (cuatro con la mayor, uno con la Olímpica y uno con la Sub-20).

Reacciones al retiro de Lionel Messi de la Selección de Argentina

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