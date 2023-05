Lionel Messi dejará el PSG a final de temporada, destaca Fabrizio Romano

"Ya no hay dudas al respecto. Detrás de escena, ahora se sabe que el padre de Leo, Jorge, le comunicó la decisión al PSG hace ya un mes debido al proyecto. Fue el punto de ruptura final", añadió Romano en su cuenta de Twitter.

Mal momento en Francia

El campeón del mundo con la selección de Lionel Scaloni fue suspendido por el club "varios días" por un viaje no autorizado a Arabia Saudita y tambien se le abrió un procedimiento disciplinario.

Durante el tiempo de ese procedimiento disciplinario, el siete veces Balón de Oro Lionel Messi, que se perdió el entrenamiento del lunes sin el aval de la dirección, "no puede entrenar, no puede jugar y no cobrará" su salario, según informaron fuentes internacionales.

Esta nueva polémica se añade al resentimiento creciente de numerosos aficionados, que en varias ocasiones han abucheado al astro argentino.