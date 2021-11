Lionel Messi felicita al Barcelona en su aniversario

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1465346167034810368 Primer aniversario de Barcelona sin Messi: el argentino saludó al club en sus redes sociales. pic.twitter.com/hlfHuLNyG6 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2021

Aunque el astro argentino Lionel Messi ya no es jugador culé, el delantero siempre muestra que Barcelona siempre será un lugar especial y considerada su casa, por lo que no es sorpresa las felicitaciones del 'Genio' para su ex equipo.

Lionel Messi dejó el club español, después de no llegar a un acuerdo con el presidente del Barcelona Joan Laporta y por lo que tuvo que salir a buscar nuevos retos y se encontró con el PSG de Mauricio Pochettino.