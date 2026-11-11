José Núñez: "Voy a salir a dar lo mejor por mi país y por mi futuro"

El invicto púgil panameño José Núñez llega con una gran motivación a su próximo compromiso ante Bryan Flores del viernes 13 de noviembre en velada desde El Paso, Texas.

Núñez (18-0-1, 8 KOs) buscará otro gran triunfo en su carrera, en un choque de clasificados mundiales ante Flores (29-1-1, 16 KOs), que también tendrá en juego el título FECARBOX de la categoría de peso superligero.

Preparado para otra gran prueba

"Sabemos que Bryan Flores es un rival de alto nivel, un rival fuerte, sabemos que los mexicanos lo que brindan es espectáculo, van alfrente, a guerrearla, pero estamos preparados al mil porciento para los tres estilos, la media, la larga y la corta, porque sabemos que el viene a presionarme, a buscar su pelea, pero aquí esta el boxeo panameño, saber manejar los tiempos de la pelea", mencionó para las cámaras de RPC el apodado como "El Magnífico".

"Yo he tenido una preparación muy buena, desde que me enfrenté con Erislandy, una semana después ya yo estaba en el gimnasio trabajando, con mucha calistenia y preparándome. Estoy bien, me siento capacitado para brindar un espectáculo y salir con la victoria", añadió el zurdo oriundo de Curundú.

Un motivado José Núñez

"Sabemos que estamos en el mes de la patria y todo mundo ve RPC y Lo Mejor del Boxeo, mi pelea se ha promocionado mucho y la gente estará pendiente de mi combate, eso me llena mucho de alegría, saber que Panamá me va a estar viendo y también el mundo entero. Y no solo quiero ganar, quiero verme bien, que la gente vea que en Panamá todavía hay talento y que puede haber un próximo campeón del mundo y me lo estoy tomando como motivación", destacó.

"Le exhorto a la gente que sigan apoyando el boxeo panameño, que sabemos que ahorita no estamos pasando por un buen momento, pero se que se puede levantar con mucha ayuda y perseverancia. Le envió un saludo a todo el pueblo panameño, que este pendiente de mi pelea, ese día lo voy a dar todo por mi país y por mi futuro", finalizó José Núñez.