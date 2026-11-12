BÉISBOL Béisbol -  12 de noviembre de 2026 - 08:25

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy jueves 12 de noviembre

Repasa los partidos que hay para hoy en la Súper Ronda y Ronda de Consolación en la Copa Mundial de Béisbol U23.

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy jueves 12 de noviembre

Copa Mundial de Béisbol U23: Partidos para hoy jueves 12 de noviembre

FOTO / WBSC

Partidos para hoy en la Copa Mundial de Béisbol U23

  • Puerto Rico vs Japón en el Estadio Nacional Soberanía a las 11:30 A.M.
  • Panamá vs Gran Bretaña en el Estadio Roberto Clemente a las 1:00 P.M.
  • Venezuela vs Australia en el Estadio Nacional Soberanía a las 3:30 P.M.
  • Cuba vs República Checa en el Estadio Rigoberto López Pérez a las 7:00 P.M.
  • Sudáfrica vs Nicaragua en el Estadio Roberto Clemente a las 7:30 P.M.
  • Corea del Sur vs China Taipéi en el Estadio Nacional Soberanía a las 7:30 P.M.

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