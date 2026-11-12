Curazao vs Selección de Panamá: ¿Quién será el árbitro para la ida de 4tos en la Liga de Naciones CONCACAF?

La árbitra estadounidense Tori Penso , de 40 años, será la encargada de dirigir el compromiso entre las selecciones de Curazao y la Selección de Panamá , correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27, que se disputará este jueves 12 de noviembre en el Estadio Ergilio Hato, en Willemstad.

Penso cuenta con una destacada trayectoria internacional y ha participado en importantes competiciones organizadas por la FIFA, convirtiéndose en una de las figuras reconocidas del arbitraje estadounidense.

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Estará asistida por: Brooke Mayo (asistente 1), Cory Richardson (asistente 2), Rubiel Vásquez (4to árbitro), Allen Chapman (VAR) y Daneon Parchment (AVAR).

Tori Penso dirigió una final de Copa del Mundo

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2023, cuando fue designada para arbitrar la final de la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda, disputada entre España e Inglaterra.

Con aquella designación, Penso hizo historia al convertirse en la primera árbitra estadounidense y de Concacaf en dirigir una final de un Mundial Femenino.

Durante ese torneo también estuvo al frente de encuentros de la fase de grupos, octavos de final y semifinales.

Además, la estadounidense formó parte del grupo de árbitros seleccionados para los Juegos Olímpicos de París 2024, donde dirigió partidos del torneo femenino.

Otro de sus logros llegó en 2020, cuando se convirtió en la primera mujer en dirigir un encuentro de la Major League Soccer (MLS) masculina desde el año 2000, abriendo camino para una mayor participación femenina en el arbitraje profesional de Estados Unidos.

Panamá busca dar el primer golpe ante Curazao

La selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, afrontará este compromiso con el objetivo de conseguir un resultado favorable como visitante y llegar con ventaja al encuentro de vuelta.

El partido de ida se disputará este jueves 12 de noviembre en territorio curazoleño, mientras que el segundo enfrentamiento está programado para el domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.