Liverpool anuncia fichaje del defensor Jeremy Jacquet

El Liverpool ha anunciado este lunes que llegado a un acuerdo para el fichaje del defensa francés Jeremy Jacquet , del Rennes de su país, y que se incorporará en la temporada 2026-27, sujeto a un permiso de trabajo y a una autorización internacional.

El joven jugador de 20 años seguirá el resto de la campaña actual en la Ligue 1 francesa y llegará a Anfield en verano con un contrato a largo plazo. La operación está estimada en unos 63 millones de euros.

Fichaje de futuro, Jeremy Jacquet

Jacquet, que ha jugado cinco partidos con la selección francesa sub-21, ha disputado 18 encuentros con el Rennes en la máxima categoría de su país en lo que va de temporada.

En total, el central ha jugado en 31 ocasiones con el Rennes desde que debutó en enero de 2024. También ganó experiencia en la Ligue 1 durante un período de cesión con el Clermont Foot.

En 2024, Jacquet ayudó a Francia a llegar a la final del Campeonato Europeo Sub-19, durante la cual fue incluido en el mejor equipo del torneo.

