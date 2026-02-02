El boricua Xander Zayas ganó histórico combate de unificación ante Abass Baraou

La joven estrella puertorriqueña Xander Zayas se llevó el triunfo en histórico combate de unificación de la categoría de peso superwélter ante el púgil alemán y ahora ex campeón Abass Baraou en el Coliseo de Puerto Rico, en la ciudad de San Juan.

Zayas, de apenas 23 años de edad logró salir con la mano derecha levantada ante su público en una decisión dividida, que llenó el escenario para ver a su estrella en el ring.

Una gran noche para Xander Zayas

El originario de San Juan se mantuvo cuidadoso en gran parte del combate, manejando su distancia y conectando con combinaciones largas, comenzando siempre con su rápido jab, ante un Baraou que metía constante presión, tratándole de cortar el ring para conectarlo, algo que no consiguió hasta la segunda mitad de la pelea.

En el noveno asalto las acciones se intensificaron, con Zayas quedándose a intercambiar en el centro del cuadrilátero, en donde se llevó fuertes derechas en su rostro, golpes que pudo asimilar de gran manera.

Después, en el décimo asalto, el puertorriqueño volvió a sacar a flote su fina esgrima para dominar al alemán, que en los últimos 2 rounds le metió el pie en el acelerador en busca del KO, ante un Xander Zayas que volvió a intercambiar y a conectar buenas manos, para los aplausos del público.

El boricua terminó ganando en una decisión dividida para convertirse en el más joven campeón unificado (AMB, OMB) de la actualidad y también entrar en la historia como el primer puertorriqueño en unificar títulos en "La Isla".