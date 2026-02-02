¡OFICIAL! El francés Karim Benzema ficha por el Al Hilal FOTO: AL HILAL

Karim Benzema , considerado uno de los jugadores más destacados del mundo, fue anunciado como nuevo jugador del Al Hilal de la Primera División de Arabia Saudita, procedente del Al-Ittihad.

Habiendo contribuido a la conquista de 34 títulos con los clubes que ha representado. Entre ellos, se incluyen cinco Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, cinco Ligas de Campeones de la UEFA y cuatro Ligas con el Real Madrid. También ganó cuatro títulos de la Ligue 1 con el Lyon.

Benzema también ha disputado 97 partidos internacionales con la selección francesa, incluyendo la conquista de la Liga de Naciones de la UEFA y la participación en el Mundial.

Karim Benzema y los premios individuales

A nivel individual, Karim ha ganado el Balón de Oro y el Premio al Mejor Jugador de la UEFA en Europa, además de ser el máximo goleador en numerosas competiciones internacionales.

Se une en el Al Hilal a jugadores como su compatriota Théo Hernández, el reciente campeón de África Kalidou Koulibaly, el exdelantero del Liverpool Darwin Núñez o el exjugador del Burdeos y del Barcelona Malcom.

FUENTE: AL HILAL