¡OFICIAL! El francés Karim Benzema ficha por el Al Hilal

Karim Benzema, considerado uno de los jugadores más destacados del mundo, fue anunciado como nuevo jugador del Al Hilal de la Primera División de Arabia Saudita, procedente del Al-Ittihad.
Benzema también ha disputado 97 partidos internacionales con la selección francesa, incluyendo la conquista de la Liga de Naciones de la UEFA y la participación en el Mundial.
Karim Benzema y los premios individuales
A nivel individual, Karim ha ganado el Balón de Oro y el Premio al Mejor Jugador de la UEFA en Europa, además de ser el máximo goleador en numerosas competiciones internacionales.
Se une en el Al Hilal a jugadores como su compatriota Théo Hernández, el reciente campeón de África Kalidou Koulibaly, el exdelantero del Liverpool Darwin Núñez o el exjugador del Burdeos y del Barcelona Malcom.
FUENTE: AL HILAL