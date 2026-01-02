Los panameños Kadir Barría (Botafogo) y Ryan Gómez (Gremio) jugarán la Copinha

Los panameños Kadir Barría y Rýan Gómez disputarán la Copinha o Copa Sao Paulo de Futebol Júnior con el Borafogo y Gremio respectivamente.

Es una competición de fútbol masculino en Brasil. Se disputa en el estado de Sao Paulo, por lo que está organizada por la Federación Paulista de Fútbol (FPF), e incluye clubes de todo Brasil y, en alguna ocasión, de otros países.

Se disputa desde el año 1969 y siempre tiene lugar a principios de año, siendo el 25 de enero la fecha señalada para la gran final, coincidiendo con el aniversario de la ciudad de Sao Paulo. Hata 1970 sólo participaban equipos del propio estado de Sao Paulo, pero en 1971 la competición acoge a clubes de todo el país.

El Botafogo enfrentará al Águia de Marabá, Estrela de Marco y Taubaté en el grupo 22. Mientras que el Gremio en el grupo 2 chocará en fase de grupos ante Falcon, Galvez y Votuporanguense.

Kadir Barría con Botafogo y Ryan Gómez con Gremio

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Botafogo F.R. (@botafogo)