Los panameños Kadir Barría (Botafogo) y Ryan Gómez (Gremio) jugarán la Copinha

Los panameños Kadir Barría y Rýan Gómez disputarán la Copinha o Copa Sao Paulo de Futebol Júnior con el Borafogo y Gremio respectivamente.
Se disputa desde el año 1969 y siempre tiene lugar a principios de año, siendo el 25 de enero la fecha señalada para la gran final, coincidiendo con el aniversario de la ciudad de Sao Paulo. Hata 1970 sólo participaban equipos del propio estado de Sao Paulo, pero en 1971 la competición acoge a clubes de todo el país.
El Botafogo enfrentará al Águia de Marabá, Estrela de Marco y Taubaté en el grupo 22. Mientras que el Gremio en el grupo 2 chocará en fase de grupos ante Falcon, Galvez y Votuporanguense.